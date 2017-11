Tivaouane- Le Président Macky Sall : « Appel au dialogue ne veut pas dire qu’on ne peut pas aller seul mais … » Le président de la République a été accueilli par une population en liesse à Tivaouane, pour les préparatifs du Gamou de Tivaouane 2017. Et dans son discours, il a insisté sur l'appel au dialogue et demandé à tout le monde de venir dialoguer.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2017 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall est satisfait de l’accueil qui lui a été réservé à Tivaouane par de nombreux fidèles. Et dans son discours, il promet de soutenir le Khalif Général des Tidianes ,Serigne Babacar Sy dans ses projets. Tout ce qu’il demande à Tivaouane, c’est de prier pour lui.



Le Président de la République Macky Sall a par ailleurs fait part de l’importance et de sa volonté de promouvoir le dialogue. A cet effet, il ré itère son engagement en faveur de l’appel au dialogue. « Je demande à tout le monde de venir discuter autour d’une table. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut aller seul mais dans la vie, il faut savoir négocier et dialoguer pour trouver un point commun et éviter des divergences.



Le Sénégal est notre pays et on doit discuter pour l’intérêt du pays. Discuter ne veut pas dire qu’on va être d’accord sur tous les points mais l’essentiel, c’est de dialoguer. Cela permettra de savoir le problème de tout un chacun et on trouvera des solutions. Si au sortir du dialogue, on ne trouve pas une issue heureuse, on passera par les instances de la démocratie comme par exemple, l’Assemblée nationale ».



A cette occasion, le président de la République Macky Sall n'a pas manqué de saluer la mémoire du défunt Abdou Aziz Sy Al Amine, l’ancien Khalif général des Tidianes. Pour lui, Al Amine n’est pas facile à oublier et cela est même impensable après tout ce qu’il a fait durant toute sa vie. Il ajoute en ces termes : «Personne ne peut oublier Al Amine parce qu’il a travaillé pour le pays. Il était un homme à la hauteur, un homme multidimensionnel. Il rappelait à chaque fois aux personnes, d’instaurer la Paix. C’est quelqu’un qui manque aujourd’hui, au Sénégal ».







Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook