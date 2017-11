Tivaouane : Les socialistes roulent pour Ousmane Tanor Dieng et la coalition Benno Tous les militants des 5 coordinations du Parti socialiste du département de Tivaouane se sont réunis à Mont-Rolland. Ils ont profité de cette occasion pour donner leur point de vue sur la situation du Parti.

Des mesures importantes ont été prises, allant dans le sens de réformer le Parti. Ils ont demandé l’application « rigoureuse » des textes et l’exclusion du Parti de Khalifa Sall et de ses camarades fractionnistes a aussi été saluée.



« On a demandé l’application des textes du parti contre les fractionnistes, qui ont créé des listes parallèles aux dernières législatives… nous avons estimé que ces gens ne font plus partie de nous », a rapporté Djiby Kandji, Secrétaire général adjoint de l’union de la coordination Ps de Tivaouane.



Ces socialistes du département de Tivaouane ont même donné mandat à leurs camarades députés, car, ils n’ont pas l’habitude de se prononcer sur des affaires pendantes devant la Justice.



Ces militants et responsables Ps du département de Tivaouane ont réitéré leur fidélité à Ousmane Tanor Dieng et leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar.





