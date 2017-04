Tivaouane-Macky Sall à Al Amine: "Nos portes sont ouvertes pour le dialogue"

Le Président Macky Sall a effectué une visite hier, à Tivaouane pour "féliciter" Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine pour ses nouvelles charges à la tête du tarikha tidiane du Sénégal et lui a rendu hommage pour tout ce qu'il a fait lors du rappel à Dieu Serigne Cheikh Ahmed Tidfiane Sy Al Makhtoum.



Le chef de l'Etat a exprimé sa volonté de l'accompagner dans l'accomplissement de sa nouvelle mission et a sollicité de sa part des conseils et des prières pour le Sénégal. "Le pays en a besoin. Nous avons besoin de vos conseils. Il arrive des moments où les gens ont besoin d'entendre vos conseils. Nous ne cesserons jamais de solliciter vos prières", a-t-il dit.



Sur l'appel au dialogue lancé par Al Amine, Macky Sall a réitéré sa disponibilité. "Mes portes sont ouvertes et j'ai instauré un cadre de dialogue et de concertation. Tous ceux qui ont des griefs ou des suggestions à faire pour le développement du Sénégal ,verront mes portes grandement ouvertes", a-t-il dit, ajoutant qu'il est engagé à davantage multiplier les bonnes œuvres au profit des populations. "Peut-être, il peut arriver que je ne dispose pas de moyens, mais la volonté pour vous accompagner dans votre mission, est là", signale-t-il.



(Source: L'Obs)