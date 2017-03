Tivaouane: Macky Sall affirme son soutien à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine

Se réjouissant des excellentes relations qu’il entretenait déjà avec Serigne Abdoul Aziz Sy, alors porte-parole, e président de la République a rassuré ce dernier de son soutien en ces termes: « je vous assure de mon soutien, dans vos nouvelles responsabilités ».



C’était à l’occasion de la présentation des condoléances du Président à la famille Sy, suite au décès de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. En effet, le chef de l’Etat en compagnie de son Premier ministre et des membres du gouvernement s’est rendu à Tivaouane pour présenter les condoléances de l’Etat à la confrérie Tidiane. Ils ont été accueillis par Serigne Moustapha Sy, fils du défunt khalife général.



Le chef de l’Etat et les membres de sa délégation sont allés à la cérémonie de présentation de condoléances dirigée par Serigne Abdoul Aziz Sy Al-Amine. Jusque-là porte-parole de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, il assure la continuité de l’œuvre d’El Hadji Malick Sy.



Parlant du défunt lors de sa présentation de condoléances, le Président dira « Al-Makhtoum était un érudit, un grand homme de dieu. Sa perte a affecté le monde entier. Sa disparition marquera à jamais le Sénégal. Feu Serigne cheikh Tidiane était un homme de valeur, un sage et tout le monde aimait écouter ses discours. La religion musulmane a perdu un homme qui aimait par-dessus tout le prophète (PSL) ».



Convoquant l’histoire et la coïncidence, le président Macky Sall a fait remarquer que « le mois de mars sera difficilement oublié par Tivaouane, car c’est le 27 mars 1957 que Serigne Babacar Sy quittait ce bas monde, et c’est le 15 mars que Serigne Cheikh Ahmet Tidiane Sy est rappelé à Dieu ».

