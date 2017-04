Tivaoune peulh: Près de 60 maisons rasées à l’insu des autorités

Tivaoune peulh, près de la voie de dégagement qui borde la mer, de nombreuses habitations ont subi avant-hier, les assauts de bulldozers qui ont tout détruit sur leur passage. Sur place, dans la localité, une victime qui n’en croit pas ses yeux, déclare ne pas connaitre les raisons du rasage de leurs domiciles par des engins qui sont venus détruire beaucoup de maisons et des « places d’affaires » qui bordent la voie de dégagement de la localité. Sur les auteurs de la démolition, les victimes dont la tristesse est perceptible sur les visages, indiquent que les engins ont agi sur les ordres de la Direction de la surveillance des constructions et de l’occupation du sol (Dscos).



Pour en avoir le cœur net, les victimes et les personnes qui ont acheté des terrains sur la zone, ont été reçues par le gouverneur de la région de Dakar. Celui-ci a affirmé ne pas être au courant de la « destruction ». C’est sur ces entrefaites qu’il a appelé pour demander l’arrêt de ces destructions. Toutefois, il a affirmé que la zone appartiendrait aux agents de la primature (sic). Et qu’on s’achemine vers une destruction de grande envergure. Face à ce drame en perspective, les propriétaires de terrains composés de toutes les catégories sociales, sont déterminés à « veiller sur leurs biens », d’autant plus qu’ils disent avoir acheté leurs terrains dans les règles de l’art. Ils ont rendez-vous aujourd’hui avec le préfet du département de Rufisque pour « une séance d’explications ». Ce dossier aux multiples ramifications est une bombe qui peut exploser à tout moment.

