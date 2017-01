Togo: CAN 2017 : Adébayor place le Sénégal parmi les favoris Le capitaine des Eperviers, Emmanuel Adébayor, dans un entretien avec le journal sportif ‘’Stade malien’’, place les Lions de la Teranga du Sénégal parmi les vainqueurs potentiels de la CAN Gabon 2017 .

Placé dans la poule C aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Maroc et de la RDC, le Togo doit cravacher dur pour espérer une place au second tour de la phase finale de la CAN en terre gabonaise. Emmanuel Adébayor, porte-flambeau des Eperviers, le sait et l’a clamé à plusieurs reprises.



L’ancien gunner estime également que la sélection nationale du Sénégal peut aussi gagner le trophée.



« Pour ce qui concerne les Lions, ils ont les moyens d’aller plus loin dans cette CAN, car ils ont un grand potentiel et peuvent faire mal pour cette CAN au Gabon », estime l’attaquant togolais avant d’ajouter que le Sénégal a « une très belle équipe avec des joueurs talentueux ».



Cette analyse est unanimement partagée par la plupart des observateurs du football.



source: togoactu24



