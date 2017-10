Togo: L’arrestation d’un imam entraîne des violences

Ouro Akpo Tchagnaou, coordinateur de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC, opposition) a expliqué à l’AFP que « l

», a-t-il ajouté en soulignant que les échauffourées ont duré toute la nuit.

‘électricité a été coupée vers 19H00 (locales et GMT), après la prière et cinq véhicules de la gendarmerie sont arrivés pour enlever Alpha Alassane, un imam très reconnu dans la ville« La population s’est sentie visée et est sortie dans les rues



Eric Dupuy, le porte-parole de l’ANC a assuré à l’AFP: « On sait qu’il y a eu des morts et des blessés, mais je ne peux vous donner aucun bilan à cette heure. Nous sommes toujours en train de récolter les informations ». « Des habitations ont été incendiées, ainsi qu’un bureau de banque et un bâtiment de TogoCell », a ajouté Eric Dupuy.



Ce matin du mardi 17 octobre, le calme régnait dans la ville, mais la population se dit prête à envahir les rues si l’imam n’était pas libéré. D’après le ministre de la Sécurité, le colonel Yark Damehame, l’imam appellerait ses fidèles à la violence et à la haine dans ses prêches. Ce mardi matin, le ministre a ajouté sur les antennes locales de Radio Victoire: « Le comble, vendredi dernier, il a au cours de ses prêches appelé ses fidèles à tuer des militaires ».



Au Togo, l’imam Alassane est connu comme une voix contestataire. Mais, depuis deux mois, il s’est rapproché du PNP, le parti qui demande la limitation des mandats à deux et la démission du président Faure Gnassingbé, élu en 2005.