Togo: les soldats tirent des gaz lacrymogènes contre des manifestants ce samedi Rédigé par l le 25 Février 2017 à 21:51

Une manifestation pacifique pour exiger la réouverture de deux médias, LCF et City Fm appartenant au groupe privé Sud Média, a vu les manifestants se séparer en queue de poisson ce samedi. Cette marche, qui est à sa quatrième consécutive, a mobilisé plus de populations que les trois dernières.



La manifestation, une initiative de plus d’une vingtaine d’associations, a pour objectif, l’exigence de l’ouverture des médias fermés par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC)



L’institution accuse ces médias de n’avoir pas obtenu l’autorisation de fréquences alors qu’ils exercent depuis 10 ans déjà. Ils bénéficient d’ailleurs de l’aide de l’état destiné à la presse. »Faux », répliquait le directeur des deux chaînes, Luc Abaki.



Selon la Haac dirigée par un ex ministre de feu Gnassingbé Eyadema, Lcf et City Fm au départ n’ont « obtenu aucune autorisation régulière d’installation et d’exploitation auprès de la Haac ». Et les décisions N° 001/HAAC/17/P et N° 002/HAAC/17/P portant retrait de fréquences ont été notifiées à la direction des médias incriminés le 06 Février dernier aux environs de 19H.



Cette fermeture jugée illégale par les associations de défense des libertés, a drainé une grande foule, et de nombreux responsables politiques ont également répondu à l’appel des organisateurs. La marche qui est partie de la direction des médias fermés, a sillonné plusieurs artères de la ville de Lomé.



Encadrée par des gendarmes, elle a tourné au vinaigre quand, arrivée à Lomégan, non loin du siège de la HAAC où devait prendre fin la marche.



A Lomégan, un impressionnant dispositif sécuritaire a été mis en place bloquant tout accès vers la HAAC aux manifestants.



C’est quand les manifestants étaient face au cordon sécuritaire que, les premiers coups de gaz lacrymogènes ont retenti. Les manifestants dans la débandade ont répliqué par des jets de pierres. Va alors commencer une course poursuite.



Le premier coup de gaz lacrymogène a blessé un enfant qui a été vite évacué vers l’hôpital. Plusieurs manifestants sont aussi blessés. Seulement, le nombre reste inconnu. Les riverains aussi n’étaient pas épargnés par les gaz lacrymogènes.



Rappelons que, plusieurs associations de presse sont restées unanimes en condamnant la démarche de la HAAC qui ne cesse de fermer les médias au Togo. Selon les associations, la HAAC n’a pas autorité à fermer une station de radio ou un organe puisqu’elle est censée protéger les médias.



Le Groupe sud média est une propriété de l’ex ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales, Pascal Bodjona et également ex directeur de cabinet du Président Faure Gnassingbé.



