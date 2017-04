Togo: plusieurs morts ce jeudi dans un grave accident de circulation

Plusieurs morts ont été enregistrés dans un grave accident de circulation, ce jeudi, sur la nationale N°1 à hauteur de Lilicopé dans la préfecture de Zio.



En effet, on dénombre plus de 5 morts, mais le nombre de blessés reste pour l’heure inconnu. Certains témoins estiment le nombre de blessés à une vingtaine, tandis que d’autres avancent le chiffre d’une quarantaine, qui seraient aussi dans un état déplorable.









Les premiers recoupements des témoignages, ont permis de savoir qu’il s’agit d’une collision entre un bus appartenant à la la société de transport dénommée ADJI et un camion de sables. A l’origine de cette collision, un excès de vitesse.



Plusieurs sources proches de la société ADJI, rapportent que les morts dont le nombre n’est pas officiellement confirmé, sont ceux du camion de sables. Le chauffeur, le convoyeur et le mécanicien sont dans état très critique. Aux dernières nouvelles, on apprend que le convoyeur et le mécanicien seraient morts.



Sur place, la Croix-Rouge s’est déplacée pour apporter les premiers secours aux blessés. Une partie des blessés est prise en charge actuellement à l’Hôpital de Tsévié (envrion 30 km de Lomé). Aux dernières nouvelles, les cas les plus graves sont évacués à Lomé, par les Sapeurs-pompiers pour des soins adéquats.



Soulignons que le Togo a enregistré plus de 5 393 cas d’accidents avec 514 décès et 6846 blessés en 2016, selon le bilan présenté au mois de février dernier par le ministre de la sécurité et de la protection civile, Yark Damehane.



Yao Junior L