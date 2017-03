Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Togo: un présumé voleur brûlé vif dans un quartier de Lomé Rédigé par la rédaction le 26 Mars 2017 à 20:08 | Lu 970 fois

Triste fin pour un présumé voleur dans le quartier Wuiti à Lomé. Il n’a bénéficié d’aucune pitié et a été lynché par une foule en colère qui s’est rendue elle-même justice, en le brûlant vif.

En effet, tôt ce samedi, à Wuiti, plusieurs personnes sont sorties pour constater les dégâts causés par leurs semblables, après avoir arrêté un présumé voleur qui a été brûlé vif. Nous nous sommes rendus sur les lieux dans le but d’en savoir davantage. Deux versions sont évoquées par les riverains.

La première qui nous est servie, laisse entendre que le présumé voleur qui n’est plus de ce monde, appartenait à une bande de cinq malfrats. Ils avaient réussi à s’introduire nuitamment dans la maison du chef de quartier Wuiti pour voler. D’autres habitants révèlent que le présumé voleur a plutôt opéré seul. Il était parvenu à subtiliser quatre téléphones portables après avoir eu accès à la maison. Ce forfait accompli, il a voulu passer à un stade supérieur en allant dérober la clé d’une moto.



« Après son forfait, au lieu de s’enfuir, il a voulu prendre la moto du monsieur. C’est en prenant la clé de la moto que celle-ci est tombée et le propriétaire s’est réveillé. Une bagarre s’en est suivie entre eux et le propriétaire a alerté les voisins. C’est ainsi qu’il a été arrêté », explique un jeune homme du quartier.

Au Togo, la vindicte populaire prend de l’ampleur. Lorsqu’un présumé voleur est appréhendé, les Togolais ne le conduisent plus à la police. Ils préfèrent se faire justice eux-mêmes. Ils justifient la vindicte populaire comme étant la réponse au laxisme et à la corruption qui gangrènent les institutions du pays.



Yao Junior L



