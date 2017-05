Tout le monde le sait. De nos jours être footballeur professionnel rime avec luxe, richesse, gloire… le train de vie des stars du ballon rond font rêver plus d’un. Parmi eux, certains gagnent beaucoup d’argent et sont extrêmement riches. Ce ne sont pas les joueurs africains qui ne respecteront pas la règle. La rédaction d’Imatin. vous propose le Top 10 des footballeurs africains les plus fortunés.



Voici le top 10 des footballeurs africains les plus riches: Samuel Eto’o/Antalyaspor : 202 millions de dollars (Environ 100 milliards FCFA)