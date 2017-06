Top 10 des investis de Manko Taxawou Senegaal: Eléne Tine, Jean Paul Dias, les plus grands absents

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

L’accouchement a été douloureux pour la coalition Mankoo Taxawu Senegaal. La mise au monde de la liste des députés s’est faite à cor et à cri. Finalement, le camp incarné par les dissidents socialistes a réussi à produire sa liste nationale.



Un bébé qui a très tôt traîné des taches noires. Puisqu’en plus de l’éviction spectaculaire du très loyal député rewmiste, Thierno Bocoum des listes, on découvre encore des surprises sur la liste nationale de la coalition de Khalifa Sall. Elène Tine, Jean Paul Dias, les plus fervents défenseurs du maire de Dakar, sont éjectés du top 10 de la liste nationale.



La tête de liste nationale, Khalifa Sall est suivi de Fatou Ndiaye (Rewmi), plus connue sous le nom de Fatou Ndiaye Tamsir, puis du leader de Bës du Niak, Mansour Sy Djamil (3e). Le marabout et homme politique est suivi de Aminata Kanté (Grand Parti) et de Cheikh Bamba Dièye , leader du Fsd/Bj. La 6e position est occupée par Aïssatou Sabara (Initiatives 2017) suivie de Déthié Fall (Rewmi). Ensuite vient Soham Wardini (Initiatives 2017) en 8e position devant le jeune Malick Gaye du Grand Parti (9e). Awa Tall clôt,elle, le top 10 de la liste.

