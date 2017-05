Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Top 10 des plus belles épouses des chefs d’État africains (PHOTOS) Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2017 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|

Comme on le dit couramment, derrière un grand homme se cache une grande femme. Il est alors évident que derrière un grand chef d’État se cache une grande Première Dame.

Qu’importe le pays, la Première Dame doit être un exemple à suivre à la fois pour la mode et ses bonnes manières.

Toutes les premières dames africaines ont des qualités et des apparences différentes, mais elles partagent toutes les mêmes aspirations pour la valorisation de la culture de leur pays.

Afrikmag a fait une liste des plus élégantes et plus belles premières dames d’Afrique…

10- Sylvia Bongo Ondimba (Gabon) La First Lady’s du gabon est connue pour sa fascination pour les grandes maisons de couture comme Valentino ou encore Chanel. Elle milite également pour la liberté des femmes et la protection des enfants… 9- Margaret Gakuo Kenyatta (Kenya) Bien que la Première Dame du Kenya ait plus de 50 ans, elle a l’air élégante même avec des cheveux grisonnants. Margaret Gakuo Kenyatta sait comment se présenter, elle aime avoir l’air simple mais à la mode en même temps. Elle est assez réservée et certains la qualifient de timide. Margaret est engagée dans une campagne visant à réduire le taux de mortalité infantile lors des accouchements. En 2014, elle a été nommée Personne de l’année par l’ONU.

8- Dominique Folloroux-Ouattara (Côte d’Ivoire) Âgée de 62 ans. Dominique est sans aucun doute une belle Première Dame. De par sa naissance, elle est juive et algérienne, et c’est une femme d’affaires, également mère de deux enfants. Elle a abandonné toutes ses entreprises pour se consacrer désormais à son nouveau statut, après l’élection de son mari, Alassane Dramane Ouatarra, à la présidence ivoirienne. Elles gère la fondation «Enfants d’Afrique».

7- Hinda Deby Itno (Tchad) Hinda Déby Itno est belle, humble, et arbore un style personnel. Elle est connue pour son look à la signature particulière avec des robes colorées et des foulards assortis. Elle serait aussi très intelligente et le président soutient qu’elle l’aide dans ses affaires.

6- Chantal Vigouroux-Biya (Cameroun/Cameroon) Chantal Biya est réputé pour son style et ses coiffures. Elle parvient toujours à concocter quelque chose de nouveau et créatif dans son style. Chanel et Dior sont ses créateurs préférés. La plupart des tenues qu’elle porte sont faites sur mesure.

5- La reine Inkhosikati LaMbikiza (Swaziland)



Un fait est bien connu, le roi Mswati III a 15 épouses. Parmi elles, LaMbikiza est la première femme qu’il a choisi pour lui-même. LaMbikiza a abandonné les études quand elle avait 16 ans, juste pour épouser le roi. Mais, elle les a repris une fois mariée, jusqu’à obtenir un diplôme en droit.

4- Princesse Lalla Salma (Maroc) La princesse Lalla Salma est l’épouse de Mohammed VI, roi du Maroc. Ingénieur de formation, elle milite aussi dans des associations pour la lute contre le cancer…

3- Ana Paula dos Santos (Angola) Avant son mariage avec le président angolais José Eduardo dos Santos, Ana Paula était mannequin et hôtesse de l’air. Elle a rencontré son mari, lors d’un changement de vol présidentiel. Mère de trois enfants, elle est titulaire d’un diplôme en droit et en enseignement. Alors qu’elle appuie activement les victimes des mines terrestres, Ana Paula a fondé le Fonds Lwini pour la solidarité sociale qui se consacre au soutien des civils, en particulier des femmes et des enfants.

2- Olive Lembe di Sita Kabila (RDC) Très discrète, Marie Olive, l’épouse du président Joseph Kabila, est restée très longtemps sa fiancée, avant de se marier avec l’homme fort du Congo.

1- Aisha Buhari (Nigeria)



L’actuelle Première Dame du Nigeria est une mère de cinq enfants. Étant cosmétologue et thérapeute beauté, Aisha sait s’habiller et a de l’élégance. Avant que son mari ne devienne président du Nigéria, elle était une femme d’affaires prospère, elle était fondatrice / directrice générale de Hanzy Spa et directrice d’Hanzy Beauty Institute. De nombreux Nigérians la décrivent comme une femme chic et belle…Et on n’en disconvient pas!















Accueil Envoyer à un ami Partager