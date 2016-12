Top 20 RFI: Moussa Sow, l'irrésistible ascension

Moussa Sow, l’international sénégalais, a planté six buts en seulement un mois, se retrouvant déjà à la 12e place de notre classement avec sept réalisations. Depuis son triplé face à Rizespor, Moussa Sow ne cesse de grimper. Lors des deux dernières rencontres de Fenerbahçe, le Sénégalais a marqué un doublé face à Gençlerbirligi et un but face à Trabzonspor, lundi 26 décembre. Il se rapproche rapidement du quatuor qui occupe la deuxième place avec 10 réalisations, mais l’attaquant reste quand même loin du leader incontesté, pour l’instant, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui compte 16 buts en 15 rencontres.

