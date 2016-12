Top 2016 de la Fifa : Le Sénégalais Malang Diédiou 14ème arbitre dans le monde Le Sénégalais, Malang Diédhiou est le 14-ème meilleur arbitre dans le monde selon un classement établi par la Fédération internationale de l’histoire du football et des statistiques (IFFHS).



Le numéro 1 sénégalais qui a récolté cinq points est toutefois devancé par l’Egyptien Grisha Gheas 7 points qui est placé à la 13-ème place.



Mais, ces deux sifflets africains devancent le premier français, Clément Turpin qui occupe la 17-ème place de ce classement est dominé par l’Anglais Mark Clattenburg, élu meilleur arbitre de football de l’année 2016.Il devance l’italien Nicola RIZZOLI et le hongrois Viktor KASSAÏ.



L’Anglais a eu le privilège de diriger durant la même année la finale de la Ligue des Champions et celle de l’Euro deux mois plus tard.



Au sujet de Malang Diédhiou qui a déjà participé à la CAN 2015 et au CHAN 2016 (une compétition réservée aux joueurs évoluant en Afrique), va officier lors de la prochaine CAN prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février.



Présent au tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Rio 2016, l’officier de l’administration des douanes fait partie des arbitres ciblés pour arbitrer durant la Coupe du monde 2018.



International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), est une organisation d’études historiques et statistiques sur le football créée depuis 1984.



L’IFFHS s’est fait connaître pour ses multiples classements de clubs et de personnalités du monde du football, et notamment son classement mondial des clubs de football (un classement dont la Fédération internationale de football association (FIFA), n’a pas d’équivalent).



Le Français Robert Ley dirige cette organisation depuis 2013. La FIFA cite parfois les classements de l’IFFHS sur son propre site internet, même si il n’existe aucun lien entre les deux organisations.



