Top 5 des femmes les plus riches du Ghana

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Cinq femmes apparaissent dans le classement des 80 personnes les plus riches au Ghana.

Ces grandes dames ne sont pas connues du grand public, mais elles dirigent des empires de plusieurs milliards de nos francs.

Comment ont-elles fait fortune, et combien pèsent-elles ? Plus de détails à suivre.



5 – GRACE AMEY-OBENG

SOURCE DE RICHESSE: Cosmétiques

VALEUR NETTE: 100 millions de dollars

Son entreprise FC Beauty Salon & Cosmetics emploie plus de 98 personnes avec un chiffre d’affaires annuel de 15 millions de dollars. Elle compte huit succursales au Ghana et exporte vers le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d’Ivoire, la Suisse et le Royaume-Uni.

Les filiales du groupe comprennent le FC Beauty College,le premier institut de formation beaute au Ghana, FC Cosmetics Industries qui fabrique les produits de soins de la peau Forever Clair, les produits pour les cheveux et maquillages, et enfin FC Skin & Beauty Klinik qui offre des services de beauté et de bien-être à ses clients.



4 – GIFTY LAMPTEY

SOURCE DE RICHESSE: Engrais chimiques

VALEUR NETTE: 135 millions de dollars

Gifty Lamptey, fille de David Lamptey a hérité de l’entreprise SIDALCO dont elle en est aujourd’hui, la plus grande actionnaire après le décès de son père en 2012.

Sidalco Limited, est pionnier sur le marché des engrais liquides au Ghana avec une portée sous-régionale et des aspirations continentales.

Gifty Lamptey est mère d’un seul enfant.



3 – KATE QUARTEY-PAPAFIO

SOURCE DE RICHESSE: Câbles électriques

VALEUR NETTE: 250 millions de dollars

Kate Quartey-Papafio est la Présidente Directrice Générale de Reroy Cables Limited, l’un des principaux fabricants de câbles électriques au Ghana.

Reroy Cables Limited qui a maintenant une main-d’œuvre de plus de 100 employés, a commencé ses activités en 2003. Elle fabrique des câbles et des conducteurs électriques principalement pour le marché international, mais possède également une présence domestique significative.



2 – THERESA OPPONG-BEEKO

SOURCE DE RICHESSE: Immobilier

VALEUR NETTE: 420 millions de dollars

Thérèse Oppong-Beeko est la baronne de l’immobilier au Ghana. Sa fortune ne fait que s’accroître grâce aux immenses propriétés qu’elle possède dans les quartiers les plus chers d’Accra.

Son entreprise, Le Groupe Manet possède plus de 2.000 appartements, des espaces pour bureaux et commerces, un hôtel de 48 chambres avec une gamme incroyable d’activités récréatives et de loisirs proposée.

L’une de ses grandes réalisations reste la construction des Manet Twin Towers, deux majestueuses tours dans le quartier chic de Airport City à Accra.



1 – PATRICIA POKU-DIABY

SOURCE DE RICHESSE: Cacao et Produits de base

VALEUR NETTE: 720 millions de dollars

C’est la femme la plus riche au Ghana. Patricia Poku-Diaby a été impliquée dans la gestion des affaires de sa famille (commerce et transports) avant de créer le Groupe Plot Enterprise en Côte d’Ivoire, précurseur de la société du même nom au Ghana.

Plot Enterprise Ghana fait du traitement de cacao. Le groupe a une présence qui s’étend au marché asiatique et comprend: Plot Commodities (enregistré auprès du Dubai Metal and Commodities Center aux Emirats Arabes Unis), Plot Enterprise en Côte d’Ivoire et Plot Enterprise Ghana.

Plot Commodities traite du coton et du cacao, et est enregistré auprès de la Cocoa Merchants Association of America. L’entreprise Plot en Côte d’Ivoire est engagée dans le commerce de cacao, de noix de cajou et du bois.

Patricia Poku-Diaby vient en huitième position des personnes les plus riches au Ghana.

Source: infosdaccra

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook