Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Top 5 people qui ont marqué la semaine : Assane Diouf, Béthio Thioune, Françoise Hélène Gaye Ditwiller en vedette Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2017 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Les marabouts et activistes à l’honneur.| Ils ou elles ont marqué la semaine et affolent la toile: regardez le top de la semaine proposé par nos confrère de Sunubuzz SN!

5 – Amy collé Dieng Malgré sa libération, Amy collé reste toujours dans le top. Même si son “buzz” a un peu diminué, la chanteuse reste toujours dans l’actualité Sénégalaise. Dernièrement en visite chez l’ex président Abdoulaye Wade, elle a pleuré de tout son corps. Sacrée Amy collé, on peut dire qu’elle aime bien la famille de l’ex président Abdoulaye Wade!

4 – Serigne Mame Mor Mbacké



Depuis New York, Serigne Mame Mor Mbacké est monté au créneau pour dénoncer l’attitude des disciples de Cheikh Béthio dans une résidence nommée «Keur Serigne Touba». Ces derniers s’adonnaient à leur traditionnel «Thiant» dans ladite maison où ils n’ont pas manqué d’exécuter des pas de danse. Un comportement jugé irrespectueux par Serigne Mame Mor Mbacké. A cet effet, le grand marabout atteste que désormais cette demeure n’est plus celle de leur guide religieux. Cette sortie du petit fils de Serigne Touba a suscité des nombreux commentaires!

3 – Françoise Héléne Gaye

Cette youtoubeuse activiste établie aux USA affole la toile. Elles sont affolantes ces statistiques sur le nombre de visionnage en direct, elles feraient rêver n’importe quel politicien, site web, blog ou autres porteurs de voix. L’amie de Assane Diouf est devenue la star de Facebook et Youtube avec plus de 2500 personnes en direct !

2 – Cheikh Béthio Thioune

Après une première vidéo ou le guide des Thiantacounes danse et une autre ou il s’accole à sa femme en public, Cheikh béthio est devenu le sujet d’actualités de toutes les maisons de la confrérie Mouride. Beaucoup d’interventions de la part des Mbacké Mbacké fustigeant son comportement dans la maison saine de Keur Serigne Touba à Chicago. Ces talibés ont fait des sorties pour défendre leur guide mais il reste toujours silencieux!

1 – L’activiste Assane Diouf Il était le top de la semaine passée, il garde sa place. La personne la plus parlée et suivie pendant ces deux semaines est bien Assane Diouf et de loin. Le Sénégalais qui fait en ce moment le buzz sur la toile avec ses “vérités” envers Macky Sall et certaines personnalités du pays, serait dans de sales draps. il a été interpellé ce vendredi chez lui par les services américains de l’immigration. Selon la même source, Assane Diouf aurait été signalé comme un terroriste par le gouvernement sénégalais. Bien des commentaires se sont répandus sur le net, mais jusque là Assane reste détenu par les services de l’immigration américaine, le pays de la démocratie. Sacrée Assane, on peut dire que son show manque bien à ses followers !

Sunubuzz



Accueil Envoyer à un ami Partager