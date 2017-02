Top 9 des catégories d’élèves qu’on trouve dans une salle de classe On se souvient tous des années que nous avons passées sur les bancs de l’école. Et ce, pour différentes raisons. Des professeurs aux plus grosses bourdes tout y passe. Mais souvenez-vous de ces élèves que vous retrouviez dans votre salle de classe.

1. L’intello Il y a toujours cet élève qui s’assoit devant le professeur, qui est pressé de répondre aux questions et qui vous fait passer pour des nuls. Il a toujours ses exercices faits et bénéficie des bonus.

2. Le bavard Celui-là a toujours quelque chose à dire. Il balance des vannes sur tout le monde en classe. Il ne peut garder sa langue dans sa poche celui-là. Il est très extraverti et ne supporte pas le calme.

3. La bimbo Parce qu’elle est de teint clair, elle se croit tout permis. Et le pire, c’est que les garçons de la classe et même du lycée sont à ses pieds.

4. Le monsieur je sais tout Il n’est pas différent du bavard mais c’est un grand fanfaron. Il a visité tous les pays, il a toujours une anecdote sur le sujet que le professeur dit. Bien souvent, c’est un menteur qui veut tout juste se faire voir.



5. Le pasteur On se souvient de cet élève droit qui ne trempait pas dans la tricherie. Il respectait les règles, était correct en classe.On le critiquait souvent pour son extrême assiduité. Mais on est fier quand des années plus tard, on apprend qu’il est devenu un brillant homme d’affaires, avec une épouse et des enfants.

6. L’affairée Celle là est au courant de tous les potins de l’école. A elle seule, elle a une énorme base de données sur tous les élèves et même les professeurs. Elle est aussi celle qui a tendance à chuchoter à l’éducatrice les petits écarts de conduite.

7. Le tricheur Celui qui ne révise jamais ses cours à la maison, mais qui est toujours en train de jeter un coup d’œil sur votre feuille. Et le pire, c’est qu’il ne se fait jamais prendre.



8. La passionnée C’est celle là qui collectionnait les posters des plus beaux chanteurs. Toujours à comparer tout le monde avec Usher. Elle avait ce cahier, là où elle notait les paroles de chanson. Et en plus, elle vous rabâchait les oreilles avec cela. Et elle passait tout son temps à rêvasser.



9. Monsieur tout le monde C’est ce gars discret qui n’aime pas se faire remarquer. Tout ce qui l’intéresse, c’est réussir son cursus et quitter cette école. Bien qu’il aime bien l’ambiance. Après avoir quitté le lycée, il veut y retourner juste parce que c’était de belles années.



Je suis sûre que vous vous êtes reconnu(e) dans un de ces personnages. N’hésitez pas à taguer un(e) ami(e) que vous avez repéré(e).



