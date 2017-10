Totti donne ses favoris aux trophées « The Best » de l’année 2017 Le joueur mythique de l’AS Roma Francesco Totti, a dévoilé ses préférences pour les trophées The Best de l’UEFA, qui seront décernés lundi prochain.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, Cristiano Ronaldo, Neymar et Messi sont les 3 finalistes au titre de meilleur joueur UEFA de la saison, tandis que Zidane et Navas sont en course pour les distinctions de meilleur entraîneur et meilleur gardien, respectivement. Et pour Totti, le doute n’est pas permis. La grande saison du Real Madrid devrait permettre à plusieurs de ses membres d’être récompensés.



« Messi, Neymar et Cristiano sont trois extra-terrestres du football. Mais Ronaldo est au-dessus des autres. Il a fait une saison incroyable et a atteint tous ses objectifs avec la plus prestigieuse équipe qui existe […] Pour le trophée du meilleur entraineur, Zidane est favori pour les mêmes raisons que Cristiano. Il a tout gagné la saison dernière», a révélé l’ancien joueur mythique de l’As Rome, Francesco Totti.



Pour ce qui est du gardien, la légende italienne pencherait plutôt pour l’un de ses compatriotes. « Les gardiens de but sont très influents sur le jeu, mais ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Leur influence sur le résultat final est toujours décisive. Je pense que Gianluigi Buffon a de nombreuses chances de gagner le prix du meilleur gardien cette année », a-t-il souligné.



Réal Madrid

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook