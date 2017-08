Touba : 5 personnes placées sous mandat de dépôt pour le Saccage du domicile du député Sadaga

Suite au saccage du domicile, le commissariat spécial de Touba a procédé l’interpellation de sept personnes. Il s’agit de Dame Kâ, Alassane Faye, Cheikh Ndiaye, Khadim Thiam, Khadim Ndiaye, Modou Fall et Malick, tous militants de la coalition gagnante Wattu Senegaal.



L’enquête suit son cours, selon les sources judiciaires citées par «L’Observateur », qui avancent l’arrestation d’autres personnes dont des commanditaires. Ainsi, parmi les sept personnes arrêtées et déférées au Parquet de Diourbel, deux ont bénéficié d’une liberté provisoire, mais sont sous contrôle judiciaire.



Les autres ont été placés sous mandat de dépôt le même jour (le 3 août, ndlr) à la Maison d’arrêt de correction de ladite localité. Les suspects sont poursuivis des chefs d’inculpation de prestation à d’actions diverses, de violences et/ ou de destruction de biens appartenant à autrui.



Pour rappel, le 30 juillet, jour du scrutin Législatives, le domicile du député de l’Apr, Abdou Lahad Seck Sadaga , accusé d’avoir installé un bureau de vote parallèle, a été saccagé par des individus supposés appartenir à la coalition gagnante Wattu Senegaal. Le député en question a été interpellé et placé en garde à vue, par la police pour avoir tiré des coups de feu, avant d’être remis en liberté.