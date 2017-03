Touba- Adja Oulimata Dioum appelée à la rescousse pour relancer la conquête de la Ville Sainte…

Pour mettre l’Alliance Pour la République(APR) dans une dynamique de gagne au niveau de la Ville Sainte de Touba et dans tout le département de Mbacké, le Président de la République Macky Sall entame une opération de redistribution des cartes. Pour y parvenir dans encombre(s), il vient de faire appel à la célèbre femme d’affaires, Adja Oulimata Dioum, par ailleurs, Présidente de l’Association des Femmes pour la Promotion de l’Entreprise au Sénégal(AFEPES).



La bonne dame, même si elle n’a jamais milité dans une formation politique, avait des atomes crochus d’avec l’ancien Président Me Abdoulaye Wade qui l’avait choisie d’office comme membre du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales(CRAES), dirigé à l’époque par le défunt Me Mbaye Jacques Diop.



Appelée pour en savoir plus, la concernée de révéler : «Je confirme cette information. C’est le Président de la République qui m’a demandé de le soutenir ici, à Touba. Je compte le soutenir partout au Sénégal et particulièrement à Touba. Je viens, sur ces entrefaites, de rendre visite au Khalife Général des Mourides Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké pour recueillir son «ndiguel» et sa bénédiction et, il m’a exhorté dans ce sens», a-t-elle fait savoir avant de revenir sur son programme : «Au jour d’aujourd’hui, je mène des visites de pro mixité à Touba, à Mbacké et dans les différentes communes du département pour voir les dignitaires mourides, les associations de femmes , de jeunes, les frustrés de l’APR, les indécis et les sans partis, mes anciens collaborateurs. Je tends aussi la main à tous les responsables du parti présidentiel et de la Coalition Benno Bokk Yakaar pour travailler afin d’inverser la tendance.

je sens que les populations aiment le Président Macky et que durant les prochaines législatives et à la Présidentielle, elles vont le prouver», assure la nouvelle recrue du «Macky».

… les chefs des villages de Touba et le maire la soutiennent t dans sa nouvelle mission de conquête de Touba

Adja Oulimata Dioum, nouveau Cheval de Troie du Président Sall à Touba, peut compter aussi sur le soutien de l’ensemble des chefs des villages de la capitale du Mouridisme. D’après nos sources, le chef du village de Touba, Abdou Lahad Diakhaté a appelé l’ensemble des chefs des villages de Touba pour une union sacrée autour de la bonne dame. Le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, se dit disposé à travailler avec elle pour que le parti présidentiel s’enracine à Touba.