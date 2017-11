Touba : Bara Sylla, le propriétaire des médicaments contrefaits, écroué

Bara Sylla dort désormais à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour les chefs d’accusations d’association de malfaiteurs, vente illicite de produits pharmaceutique et contrebande.



Présenté comme le propriétaire des médicaments contrefaits saisis par la gendarmerie à Touba Belel, Bara Sylla avait trouvé refuge chez son marabout, un grand dignitaire de la cité religieuse. Les gendarmes qui étaient à ses trousses, avaient mis la maison sous surveillance. Une patience qui a été payante samedi dernier, puisque le marabout a exfiltré son talibé vers les coups de 6 heures du matin.



Ainsi, ce dernier a pris la route, direction Dakar. Vers 9 heures, il a été coincé dans la circulation sur l’avenue Ponty. Il a été menotté et envoyé à brigade de gendarmerie de Thiong sise au Centre-ville, le temps de le conduire à Diourbel. Le procureur de la République n’a pas attendu longtemps pour l’envoyer en prison, où il rejoint A. W. Diallo, le convoyeur des deux camions remplis de quatre tonnes de médicaments contrefaits, soit une valeur de 1,36 milliard de FCfa.







L'Observateur