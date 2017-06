Touba : Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gainde Fatma, le choix est fédérateur (Par Serigne Khadim AMAR MOURTADA)

Monsieur le Président de la République, vous avez mis l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, dans une localité aussi importante que Touba, deuxième ville économique de notre pays avec un poids démographique non négligeable et qui, depuis plusieurs échéances, est restée sous le contrôle de l’opposition.



Charles Victor de Bonstetten nous disait : «dans le Midi, la richesse du sol et du climat permettent un plus grand choix de culture que dans le nord».



C’est pourquoi, M. le Président de la République, le choix porté sur la personne de Cheikh Abdoul Ahad MBACKE GAINDE FATMA vous garantit la sympathie et l’adhésion de milliers et de milliers de jeunes ressortissants de la cité religieuse, sur qui vous pouvez compter dorénavant.



Moi, Khadim Mourtada Amar, j’ai suivi le choix du Président de la République Macky Sall, car c’est un choix juste et bénéfique pour la ville de Touba.



Même s’il est vrai que «la nécessité de choisir une seule route, parmi celles qui se présentent à nous, nous prive de voir les pays auxquels les autres routes nous auraient conduits» comme le disait CARREL, dans L'Homme cet Inconnu».



En ce qui me concerne, je mesure la responsabilité de ne pas voir les «pays auxquels l’autre choix m’aurait conduit».



La bataille des législatives à Touba sera rude, mais ne pourrait reposer que sur un bilan positif de vos réalisations et sur des débats d’idées, en gardant à l’esprit l’une des vertus contenues dans la doctrine mouride : le Worma.



Monsieur le Président de la République, l’homme de votre choix est aimé, adoré et adulé par la communauté mouride. C’est pourquoi, je partage avec mes concitoyens trois raisons indiscutables de voter en sa faveur :

. Son cursus universitaire et coranique pour assurer le leadership ;

· Son expérience, un atout majeur une fois qu’il sera élu député ;

· Sa vision du développement durable illustrée déjà dans le projet Touba ville verte qui constitue un exemple à suivre partout au Sénégal.



Je m’engage et reste déterminé à œuvrer avec lui pour l’intérêt de la ville sainte.

Monsieur le Président de la République, le match est déjà joué et gagné...



Serigne Khadim AMAR MOURTADA