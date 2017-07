Touba : Des centaines de partisans de “Wattu Senegaal” assiègent la sous-Préfecture pour exiger leurs cartes

La situation est explosive à Touba ! Et cela mérite que l’on croise les doigts pour implore le Seigneur, afin que la tension qui recouvre la marmite politique ne saute pas.



En effet, une marée humaine, composée de militants de la Coalition Gagnante “Wattu Senegaal”, a assiégé la sous-Préfecture de Touba, a constaté actusen. Ce, pour exiger les cartes d’électeurs. Les nerfs sont si tendus qu’il est à craindre des débordements.



D’ailleurs, les forces de l’ordre ont déployé un important dispositif de sécurité. L’ancien ministre des Affaires étrangères, Me Madick Niang, la tête de liste départementale de ladite Coalition, entre autres proches de Me Abdoulaye Wade, sont arrivés sur les lieux.



Affaire à suivre…