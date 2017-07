Touba : Des urnes sacagées et des bulletins en l’air Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes de Touba ont pris d’assaut le centre de vote de l’Université Serigne Abdou Lahad suite à des incidents et contestations des militants de la coalition gagnante Manko Wattu Senegaal.



Ils avaient averti les responsables de régler la situation sinon, ils allaient passe à l’étape supérieure, et ils l’ont fait. Les jeunes de la coalition déclarent que Touba appartient à Wade.



« On a détruit les urnes parce que l’Etat essaye d’empêcher Wade de gagner Touba et on refuse d’être spectateurs de cette tentative de fraude. Comment se fait-il que jusqu’à 13 heures, les bureaux de vote ne sont toujours pas en mesure de fonctionner? »



Une division au sein des partisans de Wade, qui déplorent le comportement de leurs camarades.



D’après ces derniers, ils devaient laisser la population voter et montrer à Macky que Touba appartient à Wade.



Devant cette foule hystérique, les forces de l’ordre assistent impuissantes à ce spectacle par manque d’effectifs. En effet il n’y avait qu’une vingtaine de policiers face à des centaines de personnes.



Ndeye Rokheya Thiane

