Touba: Deux membres de "Safinatoul Amane" dans un tourbillon sexuel

La publication d'images privées sur le net prend de l'ampleur au Sénégal. Les menaces et mise en garde du Président Macky Sall n'y font rien. La dernière de cette forme de banditisme s'est passée le 31 décembre 2016 à Touba et met en cause les nommés Moustapha Niasse et Aliou Faye.



Ce jour là, raconte L'Observateur, M. D. Diarra, une gérante d'un service de transfert d'argent était allée répondre à une invitation de son petit ami, C. Niasse aux environs de 15 heures. Aliou Faye a profité du moment d'intimité des amants pour s'introduire dans la chambre et les surprendre dans une position compromettante. Il est ressorti s’asseoir en face de la maison pour attendre la sortie de la fille. C'est ainsi qu'il a filmé les deux amants avec son téléphone portable. Il montre la vidéo à son ami Moustapha Niasse et ensemble, ils tentent de faire chanter la fille.



Informés de cette affaire, les éléments de la gendarmerie, avaient mûri un plan et demandé à la fille de fixer un rendez-vous avec ses "maîtres-chanteurs".



Arrêté sur-le-champ, puis interrogé, Aliou Faye a soutenu que c'est le nommé Moustapha Niasse qui lui a demandé de les filmer. Il a ajouté, pour certainement se tirer d'affaire, qu'ils ont fomenté ce deal pour apeurer la fille et se faire une idée sur sa véritable personnalité. Interpellé à son tour, le sieur Moustapha Niasse a confirmé les dires de son compère, arguant qu'ils avaient voulu conseiller à la fille de ne plus fréquenter cette maison de "mauvaise réputation".



Actuellement placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel, les mis en cause seront jugés demain jeudi devant le tribunal de Grande d'instance de ladite localité pour les accusations d'association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds.