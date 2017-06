Touba : Il casse l’avant-bras d'un mendiant et récolte un mois ferme

Vendredi 2 Juin 2017

Les 30 jours de prison qu’il purge à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel serviront peut-être de leçon à Modou Diouf pour calmer ses nerfs à l’avenir. Ce jeune homme de 33 ans, natif de Touba, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur un adolescent dont le seul « péché » a été d’avoir croisé sa route.

Le 06 mai dernier, Serigne Saliou Mbacké Diallo, comme à son habitude, faisait le tour des concessions à Touba pour quémander de quoi manger. Mais lorsqu’il arrive près du domicile de la famille Diouf, Modou Diouf, d’un ton autoritaire, lui donne l’ordre de dégager des lieux, après avoir mis la lumière de sa torche dans ses yeux.

Avant même que le jeune mendiant ne comprenne les intentions de Modou Diouf, celui-ci lui assène un violent coup de bâton sur la tête. Le garçon tombe en syncope. L'agresseur le traîne jusque dans la maison familiale. Serigne Saliou Mbacké Diallo atterrit à l’hôpital avec l’avant-bras fracturé. Et Modou Diouf finit par être arrêté.

Face aux juges du tribunal de Diourbel, hier, Modou Diouf a d’abord tenté de se tirer d’affaires déclarant n’avoir fait que riposter à l’agression de sa victime. Puis, il change de stratégie de défense en indiquant avoir confondu le garçon de 27 ans avec un des malfrats qui terrorisent son quartier. Ces déclarations contradictoires n’ont pas convaincu le tribunal qui l’a condamné à un mois d’emprisonnement ferme. Il devra payer à la partie civile 100 000 francs en guise de dommages et intérêts.



Seneweb



