Touba: La Coalition BBY brave les interdits du Khalife général

Moins de quarante-huit heures après la déclaration de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre sur instruction de Serigne Sidy Makhtar Mbacké, interdisant de jouer au football, de tenir des cérémonies folkloriques et de se battre dans la cité religieuse, voilà que les militants de la mouvance présidentielle foulent aux pieds ses interdits.



Deux camps dont l’un se réclame de Moustapha Cissé Lo et l'autre, du maire de Touba Mosquée, ont failli en venir aux mains. L’Observateur qui livre l’information, révèle que le pire a été évité de justesse grâce à l’intervention musclée d’un boutiquier, dont la devanture du magasin a été le théâtre des affrontements.



Il est intervenu juste au moment où le conseiller municipal Mor Lo, par ailleurs président de la Commission Emploi des jeunes à la mairie de Touba Mosquée, a brandi son pistolet, prêt à tirer sur ses adversaires parmi lesquels Moussa Thioune, un conseiller spécial du premier magistrat de Touba et un membre du cabinet de Lahat Ka.



Les faits se sont passés vendredi vers 00h heures, à Darou Manane, juste après l’ancienne gare routière de Touba.