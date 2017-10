Touba : La Senelec à pied d'oeuvre, promet un Magal sans délestage

A quelques semaines l’édition 2017 du grand Magal de Touba de, la SENELEC est à pied d’œuvre pour un bon déroulement de l’événement, sans souci lié à la distribution de l'électricité. En effet, des mesures ont été prises pour mettre Touba hors délestage.

« La maintenance du réseau MT et de la basse tension est en cours depuis le 4 septembre passé. Ce qui veut dire que depuis deux mois nous sommes à pied d’œuvre ici à Touba. Et cette maintenance concerne tout simplement les lignes aériennes, les postes de distribution qui sont au niveau de la localité mais également les lignes basse tension de distribution qui alimentent certaines quartiers de Touba », a déclaré le responsable de la délégation de SENELEC Thiès Ouest qui explique que ladite société collabore avec la commune de Touba pour l’éclairage public de la ville sainte.

"Nous sommes en train de travailler avec la mairie pour davantage faire l’éclairage public, même si cela relève du domaine local. Vu le rapport entre la SENELEC et la ville de Touba, on ne peut pas être en reste. C’est pour renforcer l’éclairage public en collaboration avec la mairie", dit-il

A travers cette opération plus d’une 100 poteaux cassés ont été également remplacés. Les responsables de la SENELEC promettent un Magal sans couacs.



