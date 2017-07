Touba : La population de Ndam en colère et menace de bouder les élections Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

A Touba dans l’arrondissement de Ndam, 96 bureaux de vote ne sont toujours pas en fonction. Une situation qui a mis la population venue en masse dans une colère noire, puisqu’ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont toujours pas en mesure de voter alors que tout le territoire est en train de s’acquitter de leur droit.



Pendant ce temps, les centres de vote comme Ndamatou, Daarou marnane, ndindi jusqu’à l’Université Baye Lahad rencontrent quelques difficultés.

Une situation qui a poussé les militants du Parti démocratique sénégalais (PDS) à barrer la route pour montrer leur mécontentement.



Pour ces derniers, le sous-préfet est un complice de l’état dans le but de truquer les élections.



Les militants rugissent et menacent que si la situation n’est pas décantée d’ici 13 heures , ils vont empêcher les résultats de sortir et interrompre les votes dans tous les bureaux.



« Avec un dispositif militaire qui laisse à désirer, la situation peut dégénérer à tout moment ; en plus cette localité est très importante puisque, c’est là ou Me Madicke Niang (responsable PDS) doit voter », déclare Serigne Assane Mbacke



Ndèye Rokheya Thiane

