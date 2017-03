Touba : Le Commissariat spécial met fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs

Le Commissariat spécial de Touba a mis fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs qui écumait la capitale du mouridisme, a appris l’APS de source sécuritaire.



"Nous avons utilisé tous les moyens techniques pour mettre fin à cette bande mobile qui écumait la ville avec des bases de repli entre Touba, Dahra, Louga et Mbour", a dit le commissaire Modou Mbacké Diagne, lors d’un point de presse.



Parmi la dizaine de membres de la bande appréhendés par la police, la plupart était fichée et connue des services de renseignements, a-t-il ajouté.



Le commissaire Modou Mbacké Diagne a indiqué qu’un receleur de la bande a été arrêté au mois de décembre avec 16 téléviseurs en sa possession.



Le dispositif sécuritaire mis en place dans la cité religieuse de Touba s’est renforcé avec des patrouilles régulières et des checks-point. Le commissaire de police de Touba a de nouveau saisi cette occasion pour inviter les populations à collaborer avec les forces de sécurité.