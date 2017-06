Touba : Le Khalife interdit "de jouer au football, de tenir des cérémonies folkloriques et de se battre dans la ville"

Le Khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, Seirigne Bass Abdou Khadre Mbacké, dit avoir constaté un désordre et des pratiques interdits par l’islam dans la ville Sainte de Touba.



"Dans tous les coins de la cité, il y a des gens qui jouent au football. Et ce n’est pas normal. C’est la même chose pour la vente de marchandises non recommandées par l’Islam à Touba et surtout, aux alentours de la Grande mosquée.



Idem pour les activités folkloriques comme le tam-tam, les bagarres entre les populations de Touba qui ne devraient pas s'inscrire dans une perspectives de hors-la-loi, même si le Khalife privilégie la clémence dans la cité religieuse", a-t-il déclaré.



Serigne Bass Abdou Mbacké animait une conférence de presse sur la position du Khalife au sujet des incidents survenus dernièrement, au Marché Ocass de Touba, lesquels ont occasionné de nombreux blessés dont certains par balles.



« Les échauffourées qui avaient éclaté récemment au marché Ocass de Touba, le Khalife pouvait bien les régler à sa manière. Mais il ne procéde pas de la sorte. Il a toujours prôné la tolérance et la clémence. En plus, il y a des instances qui doivent gérer.



Parmi eux, il y a des commerçants et des délégués du marché. Donc, c’était entre eux, la Police et la mairie, de trouver des solutions à ce problème », a-t-il dit, avant de rappeler que « tout le monde doit se ressaisir et se conformer au Ndigël du Khalife général des Mourides, mais aussi aux lois et règlements en vigueur dans le pays ».



Sur la mission des forces de sécurité à Touba, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké rappelle que « Serigne Abdou Laha Mbacké avait fait venir la Gendarmerie à Touba, c’était juste pour instaurer la légalité. C’est dans le même le sillage que Serigne Saliou Mbacké y a fait installer un commissariat de Police ».



« Toutefois, a-t-il ajouté, « policiers et gendarmes doivent savoir qu’ils ne sont pas convoyés dans la Cité pour martyriser les populations ou pour lancer des grenades ».



Le porte-parole du Khalife a également mis en garde les acteurs politiques contre l’utilisation de Touba en ville politique, avec des affiches tous azimuts, particulièrement lors des élections législatives prochaines. De pareils agissements ne seront pas tolérés.



"Touba est une cité religieuse fondée par Serigne Touba pour adorer Dieu et rien d’autre. Par conséquent tout le monde a intérêt à revoir son comportement ", a-t-il lancé.

