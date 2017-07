Touba: Le fils du Khalife général des Mourides revient sur les relations entre son père et Me.Wade Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Le fils du Khalife général des Mourides, Serigne Abdou Samath Maty Lèye Mbacké, est très irrité par certains propos faisant croire que son père serait plus proche de Me.Wade que de Macky Sall et des autres leaders politiques. Hier, le jeune Mbacké-Mbacké a tenu à se faire entendre pour, dit-il, rétablir la vérité.



"Serigne Cheikh Sidy Mactar Mbacké, le Khalife général des Mourides, n'a aucun parti-pris ni pour Me Abdoulaye Wade, ni pour un autre acteur du paysage politique sénégalais. Il est très loin des considérations politiques, et n'est interessé que par l'Islam. Il faut que les gens arrêtent de dire qu'il est du côté d'Abdoulaye Wade", a-t-il déclaré aux journalistes de Seneweb.



Poursuivant son propos, Serigne Abdou Samath Maty Lèye Mbacké de dire : "Me. Abdoulaye wade a beaucoup fait pour Touba, tout comme le Président Macky Sall. Ils sont tous les deux des disciples d'égale dignité devant le Khalife général des Mourides. Mais pour défendre des intérêts inavoués, certains , pour une raison ou pour une autre, utilisent leur proximité avec Serigne Cheikh Sidy Mactar Mbacké pour tromper l'opinion, ce qui ne sera plus toléré ". Les destinataires d'un tel message apprécieront.



Enquête

