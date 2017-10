Touba : Les talibés de Kara libèrent des quartiers des eaux

Sous la supervision du fils aîné du « général » Kara, Serigne Ousmane Mbacké, les talibés ont vidé toutes les maisons du quartier de Darou Khoudoss, littéralement inondées. Ensuite, ils se déployés au quartier Ndamatou qui était la zone la plus touchée par les inondations. Le communiqué précise que "plus de 160 maisons étaient sous les eaux et des rues transformées en mares".



« Les soldats de Bamba » sont arrivés à drainer les eaux dans les maisons vers les canaux d’évacuation, libérant ainsi ces quartiers. Pour autant, ils ont interpelé le Gouvernement sur « l’inexistence » de canaux d’évacuation des eaux pluviales au quartier Ndamatoul.







La rédaction de leral.net