Touba-Mbacké: un nouveau dispositif pour juguler l’insécurité

"Nous allons remettre un dispositif avec des missions conjointes de la gendarmerie et de la police pour sécuriser davantage la ville de Touba", a déclaré, jeudi, le gouverneur de la région de Diourbel dans un entretien avec la presse. « Nous pensons que dans quelque temps, on entendra plus parler de ces difficultés », a-t-il promis.



Des malfaiteurs ont écumé ces derniers temps les villes de Touba et Mbacké, perpétrant plusieurs attaques. La gendarmerie est arrivée à mettre fin à cette série d’attaques à main armée en arrêtant quatre membres de la bande des malfaiteurs à l’origine de ces agissements délictuels.



Un entrepreneur domicilié à Oumoul Khoura, un commerçant du marché Ocass et un autre de Mbacké Khewar, ainsi qu’une habitante du quartier Alieu et un guide religieux ont subi la loi de délinquants. Mais, mal leur en a pris, puisque cette bande s’est retrouvée nez à nez avec une patrouille de la gendarmerie qui a arrêté quatre de ses membres détenant des armes et du chanvre indien. « Touba est une grande concentration humaine, un fort pôle économique qui attire le talibé, l’homme d’affaires, le simple délinquant », a expliqué le gouverneur. Il a sollicité des autorités un renforcement, autant des forces de la gendarmerie que de celles de la police pour leur permettre de de juguler ce phénomène.



Il existe déjà à Touba un escadron de surveillance et d’intervention de la gendarmerie qui a été inauguré par le président de la République, Macky Sall, tandis que les effectifs de la police sont renforcés en permanence par le groupement mobile d’intervention (Gmi).



Les forces de sécurité sont déterminées à mettre un terme aux agissements des gangs qui sèment la terreur au niveau de la conurbation Touba-Mbacké, assure-t-on.



Source : Walf Quotidien