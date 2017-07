Touba : Me Abdoulaye Wade accueilli sous une forte mobilisation Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|

Me Abdoulaye Wade, tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal a renoué, mercredi, à Touba, avec les bains de foule en effectuant une rentrée ponctuée par une forte mobilisation des libéraux et de leurs alliés de la région de Diourbel.



De Bambey à Touba, les populations sont sorties massivement pour accueillir le " vieux " qui a bravé la chaleur, a constaté l’agence de presse sénégalaise.



Entre Mbacké et Touba, la caravane, à la vitesse d’une tortue, a mis deux heures pour arriver à la grande mosquée. Au moment où la foule agglutinée aux alentours de la grande mosquée attendait Me Wade, il a bifurqué entre la route dénommée 28 et le quartier Palène.



Selon des sources proches de l’accueil, Me Wade devait se rendre auprès du Khalife général des Baye Fall et chez le Khalife de Darou Salam.



Me Wade devrait passer la nuit à la résidence des hôtes de Darou Marnane.

