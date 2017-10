Touba : Pour une petite dispute, elle bat son mari et mord son sexe jusqu’au sang

C’est avec un sexe ensanglanté que le sieur S. Cissé, peintre à Mbacké est évacué au centre de santé de la ville pour les premiers soins. Il venait de subir un supplice pire que la circoncision vécue lors de sa plus tendre enfance.



En fait, c’est sa ‘’niarel’’ (seconde épouse) du nom d’A. Niang qui lui a croqué le sexe, suite à une petite dispute. On pouvait voir même les marques de ses dents sur la photo que sa sœur ainée nous a fait parvenir sur Whatsapp.



Tout est parti, selon Ndèye Awa Sèye, la sœur ainée de la victime, d’une dispute. A la descente du travail, le mari s’est plaint des tas de papiers jetés dans la cour de la maison. Comme si elle avait gardé une dent contre son époux, A. Niang pète les plombs et s’en prend à ce dernier. Il s’en est suivi, d’après elle, une vive altercation.



A. Niang, commerçante au marché Mame Rama de Mbacké, a failli tuer son mari. C’était vendredi dernier, à Mbacké suite à cette petite dispute. La dispute découle du fait que, S Cissé, furieux de voir autant de papier dans la cour de la maison, a demandé des explications à sa femme.



Et c’est au cours de cet échange de propos que la dame s’est arc-boutée, d’un geste rapide, au sexe de S. Cissé, en le mordant à pleines dents. L’acte a été si violent que le mari a crié de toutes ses forces. La femme a mordu davantage et le sang gicla du pantalon du pauvre mari.



C’est ainsi que le mari, désespéré, l’étrangla très fort avec ses deux bras jusqu’à ce qu’elle lâche prise et libère le sexe. L’homme a été ensuite évacué au centre de santé de Mbacké. S. Cissé dit s’en remettre à Dieu. Parce qu’il ne compte pas poursuivre sa femme A. Niang, qui est sa seconde épouse. Ceci, a-t-il dit, à cause de ses quatre enfants issus de leur mariage. La femme, comme si de rien n’était, continue à vaquer à ses occupations.







