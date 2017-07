Touba : Serigne Assane Mbacké, Bara Dolli et Cie relâchés

Après le saccage de plus 140 bureaux au centre de vote de l'Université Serigne Abdou Lahad, cinq personnalités politico-religieuses de la ville de Touba ont été arrêtés dimanche, dans l'après-midi et placés en garde-à-vue à au commissariat spécial de police de Touba.



Il s'agit de Serigne Assane Mbacké, Serigne Bara Dolli, Serigne Abdou Lahd Seck Sadaga, entre autres.



Nos confrères de la Rfm informent que ces dignitaires religieux qui militent dans l'opposition ( Serigne Assane Mbacké et Bara Dolli) et dans la mouvance présidentielle (Lahad Seck Sadaga), ont été relâchés ce lundi.



