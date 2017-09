Touba : Une dizaine de jeunes arrêtés pour avoir organisé une soirée dansante

Fait inédit dans la capitale du mouridisme. En effet, rapporte "Enquête", 10 jeunes qui organisaient une soirée dansante à Touba, avant-hier, ont été arrêtés par le « dahira Safinatoul Amam », (chargé de faire respecter les interdits dans le périmètre de la ville Sainte). Ils sont âgés de 18 à 21 ans.



Les faits, raconte le journal, se sont passés au quartier Touba Gare Bou Mack où ils avaient loué un local pour cette soirée dansante. Et, l’entrée était fixée à 500 FCfa. Seulement, ils n’ont pas eu le temps d’encaisser de l’argent encore moins de savourer les delices, vu qu’ils ont reçu la visite des membres de Safinatoul Amam avant même le début de la soirée. Il faut rappeler que la musique, le football, l’alcool et le tabac et la prostitution sont interdits dans la ville sainte de Touba.