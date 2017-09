Touba : le Khalife général des Mourides ordonne le déguerpissement des marchands de la Corniche Le Khalife général des Mourides, Cheikh Sidy Makhtar souhaite voir Touba avec ses plus beaux atours avant le prochain grand Magal. Dans ce sens, il a ordonné le déguerpissement des commerçants installés tout le long de la corniche.

L’annonce a été faite par le responsable du Comité d’organisation du grand Magal, Bass Abdoul Khadre Mbacké.

« Le Khalife général des Mourides a ordonné la destruction des cantines installées sur la corniche. Il a confié le travail aux agents municipaux de Touba, le maire en particulier, Abdou Lakhad Kâ, et le gouverneur de la région. Toute la corniche a été partagée et les commerçants y ont mis leurs cantines de manière anarchique. Touba est méconnaissable actuellement avec cette occupation anarchique de la voie publique », a-t-il rapporté.

Il a donné la nouvelle lors du Comité départemental de développement (CDD) préparatoire au Magal de Touba qui s'est tenu mercredi. Les opérations doivent être effectuées avant ce dit grand Magal. Du coup, les jour de ces commerçants sur la corniche sont comptés.



