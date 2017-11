Touba : le Président Macky Sall déterminé à accompagner Serigne Cheikh Sidy Moctar ...

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a indiqué, jeudi, qu’il reste déterminé, plus que par le passé, à accompagner le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, dans sa mission au service de Serigne Touba, le fondateur du mouridisme. Le président Sall séjourne depuis jeudi après-midi dans la capitale du mouridisme, qui célèbre son grand magal, mercredi prochain.



Arrivé à la résidence Khadimou Rassoul vers 18 heures, le chef de l’Etat a été accueilli par plusieurs dignitaires mourides ainsi que par des autorités administratives et politiques.



Parlant des ambitions qu’il nourrit pour la cité religieuse de Touba, Macky Sall a souligné que ‘’chacune d’elles est un besoin exprimé par les populations’’, relevant que le rôle du gouvernement est de satisfaire ces besoins.



‘’Au-delà de Touba, Mbacké et environs, Darou Salam Typ, Madina, Dendèye, Gouygui,Touba Boul, Ngaye, Kaël, Ndioumane, Missirah ,Touba Fall, Dalla Ngabou, d’importants travaux seront réalisés dans l’hydraulique, l’électrification, les pistes de production, la santé’’, a déclaré le président de la République.



Il a remercié Serigne Bassirou Abdou Khadr, le porte-parole du Khalife général des mourides, pour son entregent entre lui, le Khalife et la communauté mouride. Il a aussi remercié Serigne Bassirou Ibn Serigne Bara Mbacké qui a représenté Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké à son accueil.



A l’entame de son discours, le Président Macky Sall a demandé au porte-parole de transmettre ses salutations et témoigner sa déférence au Khalife général des mourides.



‘’Nous avons l’habitude de venir en ce moment solennel du Magal de Touba, pour réitérer notre soutien et notre engagement auprès du Khalife, mais aussi pour rappeler la mission que Dieu nous a confiée’’, a expliqué le Président Sall.



Le chef de l’Etat, qui a emprunté l’autoroute ‘’Ilaa Touba’’, de Dakar à Thiénaba, a indiqué qu’au prochain Magal de Touba, les fidèles venant de Dakar et de Kaolack pourront circuler sur cette autoroute.