Toubab Dialaw : les populations sur le pied de guerre contre un projet de centrale à charbon

Arès, Bargny, c’est au tour des populations de Yénn Tod localité située à Toubab Dialaw, département de Rufisque de se soulever pour dénoncer une éventuelle installation d’une centrale à charbon, d’après nos confrère de pressafrique. Trés en colère et déterminés, les habitants de cette localité balnéaire pointent du doigt un promoteur indien qui veut construire dans leur localité une centrale à charbon sur une superficie de 100 ha.



Et, à en croire le porte-parole du conseil municipal, Aliou Ndiaye « ll y a des personnalités qui viennent ici pour dire qu’elles veulent installer une centrale à charbon. Selon lui le maire est contre ce projet mais ces derniers continuent de venir pour voir les terres. Mais qu’isl sachent que nous ne les céderons pas nos terres. Nous sommes non seulement des cultivateurs mais aussi Yénn Tod est une zone balnéaire et nous ne laisserons personnes ériger une centrale à charbon », fulmine ce dernier sur les ondes de la Rfm.