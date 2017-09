Toubacouta : après plus d’un an de filature, le handicapé dealer tombe avec la drogue et son butin

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

S. Diallo, handicapé moteur, en sus de sa boutique, s’activait dans la vente de chanvre indien. Dans le viseur des gendarmes depuis plusieurs mois, il a été arrêté et envoyé en prison depuis hier.

Il faisait office de boutiquier et ravitaillait en denrées de première nécessité tous les habitants du village de Ndoumbouthi, situé dans la commune de Toubacouta, dans la région de Fatick.



S. Diallo a été alpagué durant la nuit du 7 septembre, dans sa boutique par les gendarmes de Sokone. Selon des informations, ces derniers ont eu vent, depuis longtemps, que le boutiquier s’exerçait aussi dans la vente de drogue. Muni de ces enseignements, les hommes du commandant Thioune de la brigade de la gendarmerie de Sokone, se sont mis à guetter ses moindres faits et gestes. Et cela a duré longtemps. La nuit du jeudi passé, renseignent des informateurs, les pandores ont décidé d’aller y voir de plus près.



Ils ont fait irruption dans la maison et procédé à une perquisition. A l’intérieur de la chambre qui est contigüe à la boutique, ils ont découvert un seau rempli d’argent avec plusieurs pièces de 500f. Le décompte a permis de calculer un montant de 600 000 francs. En sus de cet argent, les pandores ont mis la main sur 22 joints de chanvre indien déjà conditionnés. Forts de la somme récupérée sur les lieux et les joints découverts, les hommes de tenue l’ont embarqué. Sa famille, confient des sources, est tombée des nues, tétanisée par le film qui s’est déroulé sous ses yeux.



Une fois dans les locaux de la gendarmerie, il a été soumis à un premier interrogatoire à la suite duquel il a confié, selon des sources, n’être qu’un simple usager de yamba. Ce n’était que du bluff aux yeux des enquêteurs qui l’ont soumis à un interrogatoire serré. Qui a porté les fruits escomptés. Selon des informateurs, S. Diallo a finalement avoué être un dealer depuis plus d’une année. Il a ajouté qu’il se ravitaille auprès d’un certain O. Ba qui se trouve à keur Lahin Fatim, un village voisin du sien. Ce dernier est activement recherché.



Agé de 40 ans, S. Diallo a été déféré après du procureur de la République de Fatick, qui a décidé à son tour, de la placer sous mandat de dépôt pour les délits de détention et trafic de chanvre indien.







Enquete

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook