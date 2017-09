Touché aux adducteurs : Kara Mbodj forfait contre Cap-Vert ?

C’est avec des douleurs aux adducteurs que Kara Mbodj a débarqué en club. Il a été touché au stade du 4 août de Ouagadougou, à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la coupe du Monde 2018, où le Sénégal a décroché le point du match nul face au Burkina Faso (2-2).



Dans ce match déjà, l’enfant de Mbour a, dans un premier temps, été victime d’une entorse à la cheville. Malgré tout, il a préféré continuer la partie, sachant que le sélectionneur venait d’épuiser tous les trois changements. Mais, après la rencontre, Kara a senti des douleurs atroces.



Arrivé à Neerpede, le centre d’entrainement de son club, Anderlecht, les premiers examens ont révélé qu’il est victime d’une déchirure de 6 cm au niveau des adducteurs. Pour bien assurer le joueur, le staff médical des "mauves" l’a mis en rapport avec une clinique, avant-hier samedi, pour y subir une Imagerie à résonance magnétique (IRM). Ces examens complémentaires ont confirmé le premier diagnostic des médecins du club.



Face à cette situation, le joueur pourrait observer un repos de six semaines. Mais, puisque c’est une vieille blessure qui s’est réveillée, la durée d’indisponibilité pourrait être raccourcie. Les médecins ont recommandé au colosse sénégalais de se reposer. Kara sera ainsi sous surveillance médicale et pourrait revenir plus tôt que prévu.



Après la rencontre de la 6e journée de Jupiler League que son équipe Anderlecht a remportée face à Lokeren, Kara Mbodj va aussi manquer la 1ère journée de Ligue des Champions ce mardi, face au Bayern de Munich.



S’il n’a pas le feu vert des médecins de son club, Kara mbodj devrait aussi manquer le déplacement des "Lion"s à Praia, le 7 octobre prochain, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la coupe du Monde qu’ils disputeront contre les "Requins bleus" du Cap-Vert. Aliou Cissé pourrait être amené à revoir son dispositif défensif. Certes, des solutions de rechange ne manqueront pas. Mais l’éventuelle absence d’un taulier comme Kara Mbodj, serait un coup dur pour les "Lions", qui ont l’obligation de revenir du Cap-Vert avec un résultat positif.





