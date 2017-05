Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Touchée par les aveux de Brad Pitt, Angelina Jolie pourrait-elle revenir ? Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

La rumeur court qu’Angelina Jolie aurait été si bouleversée par les aveux de Brad Pitt qu’elle ne serait pas contre un retour de flamme. Attentons toutefois un peu avant de sabrer le champagne…

En Aout 2016 et après 12 années d’amour avec Brad Pitt, Angelina Jolie a demandé le divorce. Le couple le plus glamour de Hollywood a alors pris fin. Cette mythique séparation ne s’est malheureusement pas pas passé dans heurts. L’actrice et l’acteur se sont littéralement déchirés, s’accusant des pires choses afin d’obtenir le plus de temps avec leurs 6 enfants.

Si Angelina Jolie ne s’était pas privée de tracer un sombre portrait de son époux, ce dernier n’avait pas réellement rétorqué. C’est désormais chose faite. Brad Pitt s’est livré en tout franchise dans GQ Style ce mois-ci et a ainsi révélé que la cause du divorce était liée à son addiction à l’alcool.

« Je ne me rappelle pas d’un jour depuis l’uni­ver­sité où je n’au­rais pas consommé de l’al­cool ou d’autres substances. C’est une façon de fuir ce que l’on ressent. (…) Je suis vrai­ment très heureux d’en avoir terminé avec ça. (…) L’an­née dernière, je buvais beau­coup trop et c’était devenu un problème. J’évi­tais mes soucis. Je suis ravi ne plus rien consom­mer depuis presque six mois », a ainsi confié l’acteur.

Ces confessions très intimes ne sont manifestement pas passées inaperçues. Selon Hollywoodlife.com, Angelina aurait été profondément touchée par ces aveux. A tel point qu’elle envisagerait de peut-être remettre le couvert. C’est du moins ce que semble affirmer le site.

« Ange­lina est heureuse qu'il puisse surmonter certaines de ses habitudes malsaines qui ont joué un rôle dans la déchi­rure de leur famille. (…) Elle essaye de rester ouverte à de nouvelles idées et la pensée de se remettre ensemble lui a traver­sée l'esprit. Elle aimera toujours Brad et sent que tout est possible (...)





