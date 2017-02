Tounkara sur la mise en demeure de la 2stv: "Le communiqué du gouvernement est ridicule et illégitime ..."

Le chroniqueur de la 2stv Mamdou Sy Tounkara trouve "ridicule" et "illégitime" le communiqué du secrétaire d'Etat à la Communication. Lequel dans une correspondance en guise de mise demeure adressée hier, à la presse, a menacé la 2stv le retirait de sa licence "en cas de récidive de propos semblables à ceux entendus lors de l’émission du 20 janvier 2017 "Le Grand Rendez-vous" au cours de laquelle Tounkara aurait fait "l’apologie de la lutte armée en Mauritanie".



"Dans ce pays, seules deux entités peuvent parler de la sorte. Une cour de justice ou le Cnra (Conseil national de régulation de l'audiovisuel", a souligné l'animateur de l'émission de Sénégal Ca Kanam à la 2sTV. Mieux, ajoute Tounkara : "le pouvoir exécutif n'est pas un juge. Il ridiculise la justice sénégalaise en voulant se substituer à elle. Il ridiculise le Cnra qui aujourd'hui n'a aucun rôle à jouer".



"Le premier communiqué du gouvernement signé par son porte parole Seydou Gueye menaçait la 2Stv de sanction de la part du Cnra. Aujourd'hui, c'est le gouvernement lui-même qui se substitue au Cnra. Donc, le Cnra n'a qu'a disparaître et qu'on ne parle plus de cette institution qui s'est faite ridiculiser par le gouvernement", a-t-il asséné.



Avant de conclure : "Ma réaction est toute simple. Ce communiqué n'a aucun légitimité parce qu'il ridiculise notre Constitution qui garantit notre liberté de conscience et d'expression. J'ai une position toute tranchée sur l'esclavage en Mauritanie , je suis contre de cet état de fait et j'appelle à tout qu'il faut faire pour éradiquer cela de manière totale et sans ambages".

