Tour Grenfel à Londres: Le risque d'incendie était connu du constructeur Rédigé par la rédaction le 24 Juin 2017 à 22:46 | Lu 295 fois Des mails indiquent que des plaques d'isolation inflammables ont été utilisées sciemment pour la rénovation de la tour Grenfell, où ont péri près de 80 personnes.

La société Arconic a fourni un modèle de plaque d'isolation à un distributeur pour la tour Grenfell, à Londres, ravagée par un incendie la semaine dernière. Elle avait pourtant prévenu que ces panneaux présentaient un risque en cas d'incendie pour des hauts immeubles.



C'est ce qui ressort de six mails datant de 2014, que l'agence de presse Reuters a pu consulter. Ces messages ont été échangés entre Deborah French, directrice des ventes d'Arconic pour la Grande-Bretagne, et des cadres des sous-traitants engagés dans l'appel d'offres pour le contrat de rénovation de la tour Grenfell de Londres. L'incendie de cette tour de logements sociaux dans le quartier de Kensington, à Londres, a fait au moins 79 victimes. Le bilan pourrait encore s'alourdir.

Interrogé sur ces mails, Arconic a déclaré dans un communiqué, avoir su que les plaques seraient utilisées pour la tour Grenfell. Mais la société affirme que son rôle n'est pas de décider si elles sont ou non conformes aux réglementations locales de construction. Née de la scission en novembre du géant américain de l'aluminium Alcoa, Arconic fabrique essentiellement trois types de panneaux Reynobond: l'un avec une «âme» (couche centrale) en polyéthylène, l'un avec une âme à retardateur de flammes et un autre avec une couche centrale incombustible, selon son site internet.

Le plus inflammable La brochure 2016 d'Arconic consacrée aux panneaux Reynobond, décrit en quoi les panneaux avec couche en polyéthylène conviennent pour un site d'une hauteur allant jusqu'à 10 mètres. Les panneaux avec une couche centrale résistante à l'incendie peuvent être utilisés jusqu'à 30 mètres. Au-delà de cette hauteur, les panneaux avec âme A2, incombustible, devraient être utilisés, toujours selon la brochure.

Au bout du compte, a dit Arconic, l'entreprise a livré des panneaux du premier type, avec le polyéthylène. Or, la tour Grenfell fait plus de 60 mètres de haut. De mai à juillet 2014, Deborah French, qui est basée à l'usine Arconic de Merxheim (Haut-Rhin) en France, a répondu aux demandes d'entreprises engagées dans la rénovation de la tour Grenfell. Elles les a renseignées quant à la disponibilité d'échantillons de cinq types différents de panneaux Reynobond aluminium.

(L'essentiel/AFP)

