Tourisme : Dakar attend l’ouverture de 5 hôtels

Depuis quelques années, le tourisme sénégalais traverse des moments difficiles. Les touristes se faisaient rares. Mais aujourd’hui, la donne semble de plus en plus changer. Du moins du côté des acteurs, on note ‘’un regain d’activité’’. D’après le président de la Fédération des organisations patronale de l’industrie touristique du Sénégal (Fopits), Racine Sy, ‘’on sent un frémissement de la destination Sénégal’’. La preuve, informe Racine Sy, pour l’hôtellerie d’affaires, ‘’à Dakar, les hôtels sont bien remplis’’. Mieux, révèle-t-il, ‘’cinq hôtels vont bientôt s‘ouvrir à Dakar’’. Ce qui, à son avis, constitue un baromètre qui prouve que ‘’les gens y croient’’ toujours.



En outre, si le tourisme d’affaires est sur le pont, c’est le contraire pour celui du loisir. Pour cela, Racine Sy indique que ce regain noté à Dakar, doit être reparti dans les régions pour mieux booster le tourisme de loisirs qui fait vivre beaucoup de Sénégalais. « L’hôtellerie d’affaires se porte mieux que celle de loisir. Mais, même à Saly, de plus en plus, des demandes sont extrêmement importantes. On sent un net frémissement, on sent que les choses bougent mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faut continuer », appelle-t-il.



Enquete