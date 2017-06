Tourisme : Mamadou Racine Sy invite les opérateurs à rembourser les prêts octroyés par l’Etat

Le président de la Fédération des organisations patronales de l’industrie touristique du Sénégal (FOPITS), Mamadou Racine Sy a invité, vendredi, les bénéficiaires des prêts du Crédit hôtelier et touristique (CHT), à respecter les engagements auxquels ils ont souscrit, "librement", a appris l’Aps.



’’Ces crédits sont faits pour être remboursés. Il ne s’agit pas d’un don (…). Il n’est pas question non plus de considérer que c’est de l’argent qu’on reçoit et à ne pas rembourser’’, a insisté M. Sy lors d’une cérémonie de signature des premières conventions de prêt du CHT.



La Banque nationale de développement économique (BNDE) du Sénégal a prêté 1.309.180.249 francs CFA à 16 opérateurs privés membres de la FOPITS.



Les bénéficiaires viennent de plusieurs zones touristiques du pays : Vélingara (1), Kédougou (2), Tambacounda (1), Saly-Portudal (3), Fatick (1), Dakar (4), Somone (1), Lac Rose (1), Cap-Skirring (1) et Ziguinchor (1).



’’Le non-respect des engagements pris par les bénéficiaires va jeter le discrédit sur notre mission. Nous ne pouvons pas accepter cela’’, a averti M. Sy en présence des bénéficiaires du CHT.



’’Il y a un véritable défi des bénéficiaires à respecter les engagements qu’ils ont librement pris’’ en acceptant de prendre les fonds mis à leur disposition par le Crédit hôtelier et touristique et la BNDE, a insisté le président de la FOPITS.



Il souhaite aussi que les financements octroyés aux opérateurs du tourisme et de l’hôtellerie soient utilisés de ’’manière efficiente’’.