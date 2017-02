Tourisme: l'Afrique, destination populaire auprès des Chinois

Les destinations africaines sont de plus en plus populaires auprès des touristes Chinois. Près d'un million et demi de touristes chinois ont visité le continent noir en 2014. Pourquoi un tel engouement ? Voici les secrets de la nouvelle destination pour les touristes de l’empire du Milieu.



Avec ses beaux paysages et ses parcs naturels, le continent africain attire de plus en plus de touristes chinois. D'ailleurs, nombreux sont les touristes de l'empire du Milieu, particulièrement les jeunes qui fêtent le nouvel an chinois à l'étranger. Mais pas n'importe où.



Lassés de l'Europe et du Japon, à cause du froid glacial, des milliers de curieux chinois sont fascinés par les mystères du continent noir. Parmi les destinations les plus prisées en Afrique, on peut citer entre autres le désert du Maroc, le lac rose, une merveille naturelle au pays de la « Téranga » ou encore les pyramides d'Egypte.



40.000 touristes chinois au Kenya en 2016

Pendant les grandes vacances des millions de chinois partent à l'étranger, et la destination Afrique attire de plus en plus. Deux pays, le Maroc et la Tunisie se positionnent respectivement en première et deuxième places grâce à leurs mesures qui facilitent l'entrée sur leur territoire des touristes chinois.



Depuis le 1er juin 2016, le royaume a supprimé les visas touristes pour les Chinois. « Cette décision a donné une nette impulsion, avec le nombre des touristes chinois sextuplant, malgré la distance qui sépare ces deux pays », selon l'agence de presse chinoise (Xinhua) avant d'ajouter que « grâce à des mesures favorables et au développement du marché touristique en Afrique, cette destination sera de plus en plus prisée par les Chinois. Il est certain que le tourisme en Afrique va se développer rapidement au cours des cinq ans à venir ».



Le tourisme de proximité toujours à la mode

Sans compter l'Egypte et l'Afrique du Sud, traditionnelles destinations des voyageurs chinois friands de visites guidées, d'autres pays à l'image du Kenya font également rêver les visiteurs. Selon les données officielles des autorités kényanes fournies par l'agence de presse chinoise, au cours des dix premiers mois de 2016, 730.000 touristes étrangers sont allés au Kenya, dont 40.000 Chinois qui représentaient le cinquième groupe de touristes.



Cependant, le tourisme régional est toujours le plus prisé. « 90% des voyageurs chinois vont en Asie-Pacifique, avec principalement des déplacements intra-régionaux vers Hong-Kong et Macao », a indiqué l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans un rapport daté de 2014. La même source précise qu'«un nombre croissant de touristes chinois va plus loin et notamment, en Europe. Mais il s'agit seulement de trois millions de ces départs, soit une part de marché de 4%. Viennent ensuite les Amériques et l'Afrique ».



Tribuneafrique